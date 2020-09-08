شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أيام «رياح وأمطار» على مكة.. و«المدني» يحذر والان نبدء بالتفاصيل

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده منطقة مكة من تغيرات مناخية.

‏وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تودي إلى جريان السيول وتساقط البرد وشبه انعدام في الرؤية اعتباراً من غدا الأربعاء حتى السبت المقبل على الطائف، ميسان، العرضيات، الكامل واضم، إضافة إلى هطول أمطار متوسطة قد تصل الى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، وهطول أمطار خفيفة الى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة على جدة، القنفذة، الليث ورابغ.

ودعا العقيد القرني إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة.