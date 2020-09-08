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أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الثلاثاء)، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد زاد 175؛ ليصل إلى 188.688 في حين بلغ إجمالي الإصابات ستة ملايين و287.362، بزيادة 26146 حالة عن الإحصاء السابق.
وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في السابع من سبتمبر (أيلول)، وذلك بالمقارنة مع تقريرها الصادر قبل هذا التاريخ بيوم، وفقًا لـ "رويترز".
08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442 10:00 PM
الفيروس قتل 175 مريضًا خلال يومحصيلة "كورونا" في أمريكا .. الإصابات 6 ملايين و287.362 والوفيات 188.688
أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الثلاثاء)، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد زاد 175؛ ليصل إلى 188.688 في حين بلغ إجمالي الإصابات ستة ملايين و287.362، بزيادة 26146 حالة عن الإحصاء السابق.
وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في السابع من سبتمبر (أيلول)، وذلك بالمقارنة مع تقريرها الصادر قبل هذا التاريخ بيوم، وفقًا لـ "رويترز".
، حصيلة "كورونا" في أمريكا .. الإصابات 6 ملايين و287.362 والوفيات 188.688 ،
المصدر : الخليج 365
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