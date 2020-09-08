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رجّحت صحف برازيلية، رحيل اللاعب البرازيلي "جوليانو" عن النصر عقب نهاية الموسم الحالي بعد التعاقد مع بديله بيتي مارتينيز.
وقالت تلك التقارير: إن إدارة النصر عليها الاستفادة من أي مبلغ مالي من وراء بيع اللاعب بدلاً من رحيله بالمجان عقب نهاية تعاقده.
وينتهي عقد اللاعب مع النصر بنهاية الموسم المقبل، ويحق للاعب التوقيع مع أي ناد دون الرجوع لإدارة ناديه في يناير المقبل بعد دخوله الفترة الحرة.
وتحدثت الصحيفة عن أن الوافد الجديد بيتي مارتينيز يشغل نفس مركزه، وأن جوليانو دخل في مشاكل عديدة مع ناديه بسبب تأخر مستحقاته.
وضم النصر حتى الآن لاعبَين أجنبيَّين هما: الكوري كيم جين سو، والأرجنتيني مارتينيز، وبات عليه التخلي عن مقعدين من مقاعد الأجانب الموجودين حاليًّا.
08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442 09:59 PM
اللاعب يدخل الفترة الحرة في يناير المقبل
رجّحت صحف برازيلية، رحيل اللاعب البرازيلي "جوليانو" عن النصر عقب نهاية الموسم الحالي بعد التعاقد مع بديله بيتي مارتينيز.
وقالت تلك التقارير: إن إدارة النصر عليها الاستفادة من أي مبلغ مالي من وراء بيع اللاعب بدلاً من رحيله بالمجان عقب نهاية تعاقده.
وينتهي عقد اللاعب مع النصر بنهاية الموسم المقبل، ويحق للاعب التوقيع مع أي ناد دون الرجوع لإدارة ناديه في يناير المقبل بعد دخوله الفترة الحرة.
وتحدثت الصحيفة عن أن الوافد الجديد بيتي مارتينيز يشغل نفس مركزه، وأن جوليانو دخل في مشاكل عديدة مع ناديه بسبب تأخر مستحقاته.
وضم النصر حتى الآن لاعبَين أجنبيَّين هما: الكوري كيم جين سو، والأرجنتيني مارتينيز، وبات عليه التخلي عن مقعدين من مقاعد الأجانب الموجودين حاليًّا.
، صحيفة "برازيلية": "جوليانو" أقرب اللاعبين للرحيل عن "النصر" ،
المصدر : الخليج 365
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