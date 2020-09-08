محمد بن مسعود - الدمام - وزارة الخزانة أشارت إلى تورطهما في الفساد أدرجت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، وزيرين سابقين في لبنان على قائمتها للإرهاب. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان نقلته "رويترز" أنها فرضت عقوبات على وزير الأشغال العامة في الحكومة اللبنانية السابقة يوسف فنيانوس ووزير المالية السابق علي حسن خليل اللذين تتهمهما بتقديم دعم مادي لميليشيا حزب الله والتورط في الفساد. 08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442 09:48 PM وزارة الخزانة أشارت إلى تورطهما في الفساد Advertisements واشنطن تعاقب وزيرين لبنانيين سابقين دعما "حزب الله" ماليًا واشنطن تعاقب وزيرين لبنانيين سابقين دعما "حزب الله" ماليًا أدرجت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، وزيرين سابقين في لبنان على قائمتها للإرهاب. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان نقلته "رويترز" أنها فرضت عقوبات على وزير الأشغال العامة في الحكومة اللبنانية السابقة يوسف فنيانوس ووزير المالية السابق علي حسن خليل اللذين تتهمهما بتقديم دعم مادي لميليشيا حزب الله والتورط في الفساد. الكلمات المفتاحية ، واشنطن تعاقب وزيرين لبنانيين سابقين دعما "حزب الله" ماليًا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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