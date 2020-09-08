محمد بن مسعود - الدمام - تلقى التهنئة منسوبو الملحقية الثقافية وكافة الطلبة المبتعثين حصل الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية الصين الشعبية الدكتور فهد بن ماجد الشريف على درجة أستاذ " بروفيسور " بتخصص طرق تدريس اللغة الإنجليزية. من جانبهم تقدم منسوبو الملحقية الثقافية وكافة الطلبة المبتعثين في جمهورية الصين الشعبية بالتهنئة الشريف بمناسبة ترقيته إلى درجة أستاذ "بروفيسور" متمنين له مزيداً من التقدم والنجاح. 08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442 09:45 PM تلقى التهنئة منسوبو الملحقية الثقافية وكافة الطلبة المبتعثين Advertisements الملحق الثقافي السعودي بالصين يحصل على درجة بروفيسور في تدريس الإنجليزية الملحق الثقافي السعودي بالصين يحصل على درجة بروفيسور في تدريس الإنجليزية حصل الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية الصين الشعبية الدكتور فهد بن ماجد الشريف على درجة أستاذ " بروفيسور " بتخصص طرق تدريس اللغة الإنجليزية. من جانبهم تقدم منسوبو الملحقية الثقافية وكافة الطلبة المبتعثين في جمهورية الصين الشعبية بالتهنئة الشريف بمناسبة ترقيته إلى درجة أستاذ "بروفيسور" متمنين له مزيداً من التقدم والنجاح. الكلمات المفتاحية ، الملحق الثقافي السعودي بالصين يحصل على درجة بروفيسور في تدريس الإنجليزية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملحق الثقافي السعودي بالصين يحصل على درجة بروفيسور في تدريس الإنجليزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.