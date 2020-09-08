السعودية اليوم / رئيس بلدية الحرث يتفقّد المشروعات البلدية بمركز الخشل



الحرث 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس

تفقد رئيس بلدية محافظة الحرث فهد سويدي، خلال جولة ميدانية اليوم، المشاريع البلدية الخدمية والتطويرية القائمة والجاري تنفيذها في مركز الخشل والقرى التابعة له.

واستمع السويدي لاحتياجات الأهالي من الخدمات، مؤكداً أن البلدية تعمل جاهدة وفق الإمكانات المتاحة لها لإنجاز جميع المشروعات في أسرع وقت ممكن وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك.

وأشار إلى أن أمانة منطقة جازان تركّز حالياً على دعم المحافظة وقراها بعدة مشاريع ومن أهمها السفلتة والإنارة ومشاريع البنية التحتية .

// انتهى //

21:58ت م

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