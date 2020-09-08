السعودية اليوم / الرئيس التونسي يستقبل الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية



تونس 20 محرم 1442 هـ الموافق 8 سبتمبر 2020 م واس

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم بالعاصمة تونس الأمين العام المساعد رئيس مركز جامعة الدول العربية بتونس محمد صالح بن عيسى .

وأضاف بيان لرئاسة الجمهورية التونسية ان العيسى اطلع خلال اللقاء الرئيس سعيّد على الخطوط العريضة لعمل المركز وبرامجه المستقبلية.

كما نقل محمد صالح بن عيسى، بحسب نفس المصدر، تحيات أمين عام جامعة الدول العربية لتونس و تقديره لرئيس الجمهورية.

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21:44ت م

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