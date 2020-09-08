السعودية اليوم / بلدية محايل تعزز إجراءات الصيانة للحدائق والمسطحات والإصحاح البيئي



محايل 19 محرم 1442 هـ الموافق 7 سبتمبر2020 م واس

كثفت بلدية محافظة محايل أعمال صيانة وتهذيب الحدائق والمسطحات الخضراء، بالإضافة إلى الإصحاح البيئي ومعالجة التشوهالبصري.

وبالتزامن مع ذلك قامت إدارة الخدمات "قسم الصيانة والكهرباء" أعمال صيانة خطوط الإنارة في الحدائق والشوارع العامة، التي تهدف منخلالها إلى تنفيذ الخِدْمات البلدية كافة، مشيرةً إلى استمرار تكثيف أعمال النظافة العامة في الشوارع والميادين والأحياء للحفاظ علىالنظافة العامة.

وتعمل البلدية على مواصلة حملاتها التفتيشية وجولاتها الرقابية على المحال التجارية والمنشآت الغذائية والمطاعم، واتخاذ جميع إجراءاتالسلامة الصحية وأعمال النظافة ومحاسبة المخالفين.

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21:11ت م

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