

الرياض 20 محرم 1442هـ الموافق 8 سبتمبر 2020م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد: " تلقيت نبأ وفاة رئيس جمهورية الهند السابق برناب موكرجي، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء " .

// انتهى //

21:09ت م

0250



الرياض 20 محرم 1442هـ الموافق 8 سبتمبر 2020م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، في وفاة رئيس جمهورية الهند السابق برناب موكرجي.وقال سمو ولي العهد: " تلقيت نبأ وفاة رئيس جمهورية الهند السابق برناب موكرجي، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء " .// انتهى //21:09ت م0250

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الهند في وفاة الرئيس السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.