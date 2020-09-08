السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية الهند في وفاة الرئيس السابق



الرياض 20 محرم 1442هـ الموافق 8 سبتمبر 2020م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، في وفاة رئيس جمهورية الهند السابق برناب موكرجي.

وقال الملك المفدى: " تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية الهند السابق برناب موكرجي، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد باسم شعب وحكومة المملكة العربية

// انتهى //

21:09ت م

0249



الرياض 20 محرم 1442هـ الموافق 8 سبتمبر 2020م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، في وفاة رئيس جمهورية الهند السابق برناب موكرجي.وقال الملك المفدى: " تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية الهند السابق برناب موكرجي، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه " .// انتهى //21:09ت م0249

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