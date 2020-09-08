السعودية اليوم / جيش بوركينافاسو يعلن تفكيك قاعدة "إرهابية" بالوسط الشمالي للبلاد



واغادوغو 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس

أعلن جيش بوركينافاسو عن تفكيك "قاعدة إرهابية" بالوسط الشمالي للبلاد، و"إبطال العديد من القنابل المتفجرة".

وأوضحت مصادر اعلامية محلية أن عملية تفكيك القاعدة، مكنت من "استرجاع مخزون كبير من المواد المختلفة".

وأشار الجيش الى أنه أجرى "10 عمليات جوية، و35 عملية تأمين للأسواق ودور العبادة.

ويكثف جيش بوركينافاسو عملياته الميدانية، للتصدي لهجمات الجماعات المسلحة، التي تعاني منها عدد من مناطق البلاد منذ عام 2015.

// انتهى//

21:05ت م

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