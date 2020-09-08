السعودية اليوم / مساعدة مدير تعليم الحدود الشمالية تتابع سير العملية التعليمية في مدارس عرعر



عرعر 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس

قامت مساعدة الشؤون التعليمية "بنات" بتعليم الحدود الشمالية نورة الفايز اليوم بجولة ميدانية على عدد من مدارس مدينة عرعر تفقّدت فيها الفصول الافتراضية في

وحثّت الفايز خلال الجولة على بذل المزيد من الجهود لإنجاح العملية التعليمية " التعليم عن بعد" والتعامل مع الظروف الحالية بكل مايضمن استمرار الدراسة وانسيابيتها.

// انتهى //

20:47ت م

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عرعر 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسقامت مساعدة الشؤون التعليمية "بنات" بتعليم الحدود الشمالية نورة الفايز اليوم بجولة ميدانية على عدد من مدارس مدينة عرعر تفقّدت فيها الفصول الافتراضية في منصة مدرستي ، واطلعت على سير العمل في المنصّة.وحثّت الفايز خلال الجولة على بذل المزيد من الجهود لإنجاح العملية التعليمية " التعليم عن بعد" والتعامل مع الظروف الحالية بكل مايضمن استمرار الدراسة وانسيابيتها.// انتهى //20:47ت م0244

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