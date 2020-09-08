

رفحاء 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس

تفقد مدير مكتب التعليم بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية خالد بن ناجي الشمري اليوم, سير العملية التعليمية في المرحلة الابتدائية - عن بعد -, حيث شملت الجولة التفقدية مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية.

واطلع الشمري على الأعمال عبر

// انتهى //

20:43ت م

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رفحاء 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واستفقد مدير مكتب التعليم بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية خالد بن ناجي الشمري اليوم, سير العملية التعليمية في المرحلة الابتدائية - عن بعد -, حيث شملت الجولة التفقدية مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية.واطلع الشمري على الأعمال عبر منصة مدرستي وبرنامج التيمز وجهود المدرسة في تفعيل الدراسة عن بعد وتسهيل تسجيل طلاب التعليم العام وطلاب فصول الأمل، كما التقى بمعلم الصف الأول، مقدماً الشكر للمعلمين وإدارة المدرسة على جهودهم المبذولة والخدمات والتعاون المستمر الذي يقدمونه للطلاب عن بعد.// انتهى //20:43ت م0243

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير مكتب تعليم رفحاء يتفقّد سير العملية التعليمة "المسائية" في المرحلة الابتدائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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