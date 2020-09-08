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الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس الهندي في وفاة الرئيس السابق
متابعات الخليج 365 - واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، في وفاة رئيس جمهورية الهند السابق برناب موكرجي.
وقال الملك سلمان: ” تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية الهند السابق برناب موكرجي، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه ” .
كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، في وفاة رئيس جمهورية الهند السابق برناب موكرجي.
وقال ولي العهد: ” تلقيت نبأ وفاة رئيس جمهورية الهند السابق برناب موكرجي، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء ” .
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