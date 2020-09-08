فريق جيولوجي يبحث عن مصادر للطاقة الحرارية بالمدينة المنورة

2020-09-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية أن فريقًا فنيًّا من الهيئة، وضمن برنامج العمل 2020 لمبادرة استكشاف وتقييم مصادر الطاقة الحرارية الأرضية Geothermal Energy، سيقوم بإجراء دراسات حقلية في منطقة المدينة المنورة.

وأوضحت الهيئة أن الدراسة تستهدف إعداد خارطة الإنتاج الحراري السطحي للمنطقة لتقييم المصادر الجيولوجية في توظيف هذه الطاقة.

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