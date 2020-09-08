يريد تسجيل والده في حساب المواطن والبرنامج يرد

2020-09-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل حساب متابعات الخليج 365 مع استفسار مواطن يريد تسجيل والده في البرنامج للحصول على الدعم بشكل شهري.

وقال حساب متابعات الخليج 365 في تغريدة له عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، مساء اليوم الثلاثاء: إن التسجيل في البرنامج متوقف إلى أن تتم مراجعة الضوابط مستقبلًا، حيث كان التسجيل متاحًا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 إلى دفعة 28 من شهر مارس 2020 لمن شملهم الدعم ودرست أهليتهم، ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

شروط الأهلية والاستحقاق:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

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كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ويمكن لأي مستفيد تسجيل الدخول على الموقع ومعرفة حالة الدعم المستحق من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

تفاصيل الدفعة الـ33:

يذكر أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع في وقت سابق، أكثر من 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والثلاثين 10.7 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 16.5 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 78.6 مليار ريال منها 537 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

متوسط دعم الأسرة الواحدة:

وذكر المتحدث الرسمي لـ برنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 977 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 95% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 121 ألف مستفيد، مشكلين 5% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.



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