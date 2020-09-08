شكرا لقرائتكم عقوبات أمريكية على وزيري الأشغال والمالية اللبنانيين السابقين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-08 عقوبات أمريكية على وزيري الأشغال والمالية اللبنانيين السابقين متابعات الخليج 365 - متابعة Advertisements أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على وزير المالية اللبناني السابق علي حسن خليل. وأوضحت الوزارة أن العقوبات شملت أيضًا ميشال إبراهيم نجار وزير الأشغال اللبناني السابق أيضًا. ولا تعد هذه المرة الأولى التي تفرض فيها الخزانة الأمريكية عقوبات على شخصيات لبنانية مسئولة؛ إذ سبق أن أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية شخصيات سياسية وأمنية رئيسية في حزب الله؛ بسبب استغلالهم لمناصبهم لتسهيل أجندة الحزب الخبيثة وتقديم خدمات لإيران.



شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عقوبات أمريكية على وزيري الأشغال والمالية اللبنانيين السابقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.