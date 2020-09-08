مسابقة بـ مشروع بوابة الشرق والفائز يحصل على فيلا

2020-09-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

شارك المئات، مساء اليوم الثلاثاء، في مسابقة دشنها ‏مشروع بوابة الشرق المقام على طريق الدمام في الرياض، والذي يقع على مساحة 6.5 مليون م2 ويضم 3665 فيلا و3656 قطعة أرض.

ويعتبر مشروع بوابة الشرق ‏أول مشروع للبيع على الخارطة بالشراكة مع وزارة الإسكان.

وطرح المشروع، عبر حسابه بموقع تويتر، المسابقة لدخول السحب الأسبوعي والتأهل ضمن 10 متابعين للفوز بـ فيلا بوابة الشرق، فيما من المقرر أن يكون السحب يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر الجاري.

Advertisements

وللمشاركة في السحب يجب أن يتم متابعة حسابين أعلن عنهما المشروع وعمل “ريتويت”، بالإضافة إلى كتابة تغريدة بوسم “مشروع بوابه الشرق”، وهو ما شارك فيها العديد من المواطنين والمقيمين لدخول السحب والفوز بالفيلا.

ونشر المشاركون في المسابقة العديد من صور الفلل في بوابة الشرق، والتي مزجت بين الجمال والتراث والعصرية في التصميم.

وفيما يلي بعض الصور التي تم مشاركتها على الوسم.

شارك الخبر







