بطاقتك البنكية مفقودة؟ اتصل بالبنك فورًا لإيقافها

2020-09-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت البنوك السعودية أهمية التواصل مع البنك في حالة فقدان البطاقة البنكية، مشددة على ضرورة الحفاظ على البيانات البنكية والمالية للعملاء.

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وقال الحساب الرسمي لـ البنوك السعودية على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء: في الأماكن العامة قد تكون بطاقتك البنكية عُرضة للفقد أو السرقة؛ لذلك اتخذ الخطوات السليمة لضمان حماية بياناتك البنكية والمالية.

وتابعت البنوك السعودية: بطاقتك البنكية مفقودة؟ اتصل بالبنك على الفور لإيقاف بطاقتك.

وأضافت في سياق آخر: احمِ بياناتك البنكية ومعلوماتك الشخصية من الحسابات التي تروّج لعروض توظيف في مواقع التواصل الاجتماعي.



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