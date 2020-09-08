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بطاقتك البنكية مفقودة؟ اتصل بالبنك فورًا لإيقافها
يجب الحفاظ على البيانات البنكية والمالية للعملاء
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت البنوك السعودية أهمية التواصل مع البنك في حالة فقدان البطاقة البنكية، مشددة على ضرورة الحفاظ على البيانات البنكية والمالية للعملاء.
وقال الحساب الرسمي لـ البنوك السعودية على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء: في الأماكن العامة قد تكون بطاقتك البنكية عُرضة للفقد أو السرقة؛ لذلك اتخذ الخطوات السليمة لضمان حماية بياناتك البنكية والمالية.
وتابعت البنوك السعودية: بطاقتك البنكية مفقودة؟ اتصل بالبنك على الفور لإيقاف بطاقتك.
وأضافت في سياق آخر: احمِ بياناتك البنكية ومعلوماتك الشخصية من الحسابات التي تروّج لعروض توظيف في مواقع التواصل الاجتماعي.
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