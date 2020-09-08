رئيس الجامعة الإسلامية يعتمد الأنشطة الطلابية عن بعد

2020-09-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

اعتمد رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الأمير الدكتور ممدوح بن سعود ثنيان آل سعود الخطة التنفيذية لأنشطة الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ١٤٤٢هـ عن بعد والتي ستنظم خلال جائحة فيروس كورونا في عمادة شؤون الطلاب وكليات الجامعة.

Advertisements

أنشطة وبرامج الجامعة الإسلامية

وأكد عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور سامي الحيسوني على الدعم الذي تتلقاه العمادة من سمو رئيس الجامعة، وخصوصًا خلال الجائحة، حيث وجه سموه باستمرار إقامة الأنشطة عن بعد، بالإضافة إلى أنشطة موجهة للطلاب في السكن الجامعي، بما يتوافق مع الاحترازات والبروتوكولات الصحية التي وجهت بها القيادة الرشيدة حفظها الله. وأبان د. الحيسوني أن العمادة ستنفذ أنشطة وبرامج عن بعد عبر المنصات الإلكترونية المتنوعة، وخصوصًا خلال الأسابيع السبعة الأولى، وستكون عبارة عن محاضرات عامة، ودروس علمية، وأنشطة ثقافية ورياضية، وأنشطة عبر الأندية الطلابية والكليات والسكن، والفعاليات المسائية بالإضافة إلى مركز تنمية المهارات.

دمج أنشطة الكليات

وأضاف د. الحيسوني أنه تم دمج أنشطة الكليات مع العمادة المركزية حسب خطة النشاط المعتمدة لهذا العام، وذلك لتفعيل روح التنافس بين الجهات التعليمية في تنفيذ الأنشطة الطلابية وأنشطة الكليات وذلك عبر ثلاثة مسارات هي، مسار الأنشطة التخصصية عن بعد، ومسار أندية الكليات، والمشاركة في البرامج المركزية للعمادة.

شارك الخبر







