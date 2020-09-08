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بدء التسجيل في أقسام التأهيل المهني لذوي الإعاقة بالرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
بدأ قسما التأهيل المهني للذكور والإناث التابعان لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض استقبال طلبات التسجيل للالتحاق ببرامج التدريب للسنة الدراسية الجديدة 1442 هـ، الهادفة في مجملها إلى تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لسوق العمل ليكونوا أعضاءً فاعلين في المجتمع.
شروط التسجيل في أقسام التأهيل المهني
ويشترط في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية ولديه إحدى حالات الإعاقة الجسمية أو العقلية أو الحسية، وأن لا يقل العمر عن 15 سنة ولا يزيد عن 40 سنة للإناث و45 للذكور، وأن يجتاز جميع الفحوصات الروتينية اللازمة، وسيحصل الطلاب خلال التدريب على العديد من المزايا إلى جانب التأهيل المهني؛ مثل المكافأة الشهرية والكراسي المتحركة حسب احتياج الحالة، بالإضافة إلى توفير خدمة المواصلات وتأمين جميع مستلزمات التدريب.
الورش الحرفية والتدريبية
يذكر أن هذه الأقسام تتبع لمراكز التأهيل الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة بالرياض، وتشتمل على العديد من الورش الحرفية والتدريبية للجنسين مثل: “الحاسب الآلي، والسكرتارية، والكهرباء، وتنسيق الحدائق، والتكييف، وورش السيراميك والخزف، والأعمال الفنية، والتطريز والتفصيل والخياطة، والطباعة الحرارية، وصيانة الأجهزة الذكية”.
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