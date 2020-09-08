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وتضمنت المذكرة تخصيص وإنشاء مبنى حكومي لمقر النيابة العامة، وتشكيل فريق عمل فني مشترك لتفعيل الاتفاقية وتنفيذ بنودها وتذليل كل العقبات في هذا الشأن.
وأكد المعجب أن التعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة يهدف إلى التكامل المؤسسي والتعاون بين النيابة العامة والهيئة لتنظيم ما يتعلق بشؤون عقارات النيابة لتوائم أعلى مستويات المباني العصرية، ولتحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وتحقيق الاكتفاء الحكومي الذاتي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة (2030م)، وبما ينعكس إيجابا على الفرد والمجتمع.
من جانبه قال محافظ الهيئة إن مذكرة التفاهم تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة من أجل تحقيق رسالتها بالحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة، وإيجاد بيئة عمل نموذجية للجهات الحكـومية، موضحا أن الهيئة تعكف على تنفيذ عدد من المشاريع، منها تخصيص الأراضي بالاستناد إلى احتياج القطاعات الحكومية وتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية، واسترجاع عقارات الدولة غير المستغلة والتصرف في العقارات الفائضة بتوفيرها للمنفعة العامة أو طرحها للاستثمار في المشاريع الكبرى.
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