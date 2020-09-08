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تخصيص وإنشاء مبنى حكومي لمقر النيابة العامة

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- بواسطة أيمن الوشواش - وقع النائب العام الشيخ سعود المعجب مع محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه بمقر النيابة بالرياض أمس مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز التعاون وتطوير آليات العمل المشتركة.

وتضمنت المذكرة تخصيص وإنشاء مبنى حكومي لمقر النيابة العامة، وتشكيل فريق عمل فني مشترك لتفعيل الاتفاقية وتنفيذ بنودها وتذليل كل العقبات في هذا الشأن.

وأكد المعجب أن التعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة يهدف إلى التكامل المؤسسي والتعاون بين النيابة العامة والهيئة لتنظيم ما يتعلق بشؤون عقارات النيابة لتوائم أعلى مستويات المباني العصرية، ولتحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وتحقيق الاكتفاء الحكومي الذاتي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة (2030م)، وبما ينعكس إيجابا على الفرد والمجتمع.

من جانبه قال محافظ الهيئة إن مذكرة التفاهم تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة من أجل تحقيق رسالتها بالحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة، وإيجاد بيئة عمل نموذجية للجهات الحكـومية، موضحا أن الهيئة تعكف على تنفيذ عدد من المشاريع، منها تخصيص الأراضي بالاستناد إلى احتياج القطاعات الحكومية وتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية، واسترجاع عقارات الدولة غير المستغلة والتصرف في العقارات الفائضة بتوفيرها للمنفعة العامة أو طرحها للاستثمار في المشاريع الكبرى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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