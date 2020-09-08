شكرا لقرائتكم خبر أمير تبوك يطلع على جهود وأنشطة جمعية حفظ النعم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطلع أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان، على مبادرات جمعية حفظ النعم خلال الفترة الماضية من جائحة كورونا من خلال المساهمة في توزيع السلال الغذائية، وذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة، أمس، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لحفظ النعم بالمنطقة المهندس محمد قاسم، الذي قدم للسلام عليه، وإطلاعه على إنجازات الجمعية.

وفي بداية اللقاء نوه أمير المنطقة بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى عهده الأمين للمشروعات الخيرية، مؤكدا أهمية العمل المتواصل لتصل رسالة الجمعية إلى مختلف شرائح المجتمع كافة للحفاظ على نعم الله التي من بها على عباده، مشيرا إلى أهمية تفاعل الجمعية مع المجتمع ومدى الاستفادة من خدماتها.

عقب ذلك استمع إلى إيجاز عن إنجازات الجمعية خلال العام الماضي 2019م وتوزيعها نحو 122 ألف وجبة، كما اطلع على مبادرات الجمعية في توزيع السلال الغذائية والتي بلغت أكثر من 26 ألف سلة غذائية، إضافة إلى مشروع إفطار صائم، مثنيا على دور الجمعية الرائد في نشر ثقافة حفظ النعم في المجتمع، وتوزيعها على مستحقيها.

من جهة ثانية أشاد الأمير فهد بن سلطان بالإنجازات التي حققتها الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بالمنطقة خلال عملها الميداني في مكافحة جائحة كورونا، منوها بالأهداف الإنسانية السامية التي تعمل عليها الجمعية.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، رئيس مجلس إدارة الجمعية بالمنطقة الدكتور إبراهيم التدلاوي.