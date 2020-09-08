شكرا لقرائتكم خبر الفيصل يتوج الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الـ11 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، بحضور نائبه بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة أمس الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الـ11 عن أعمال عام 1440هـ.

وكرم أمير المنطقة الرعاة والشركاء الداعمين والرعاة الإعلاميين.

الفائزون بالجائزة:

فرع التميز العمراني:-

مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير جدة التاريخية

نظير اهتمام ولي العهد وحرصه الشديد على المباني التاريخية في مدينة جدة لضمان استمرارها وبقائها شواهد راسخة على العمق الحضاري للمملكة، وذلك بترميم عدد من المباني الآيلة للسقوط التي تحمل عناصر معمارية ثرية لتراث جدة.

فرع التميز الإنساني:

1- الدكتور هشام الفالحنظير جهوده إبان عمله بإمارة مكة وهيئة تطوير المنطقة ودوره الاستثنائي والفاعل خلال الفترة التي حققت الأثر الإيجابي في عدد من المجالات التي تتعلق بالإنسان والمكان.

2- وقف محمد عطار لأيتام البلد الحرامنظير جهود الوقف في خدمة 246 يتيما ويتيمة استفادوا من برامج المشروع الذي يقع على مساحة 98 ألف م2 بمكة.

فرع التميز في خدمات الحج والعمرة:-

مبادرة طريق مكة نظير مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي يندرج تحت برامج رؤية المملكة 2030 التي تشرف عليها وزارة الداخلية بالشراكة مع عدد من الجهات بهدف الوصول إلى حج ذكي وتيسير رحلة ضيوف الرحمن.

فرع التميز الإداري:

- فرع النيابة العامة بالمنطقة

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نظير جهوده في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للنيابة العامة ورؤيتها ورسالتها والسعي نحو التميز على مستوى النيابات وإطلاق عدد من المبادرات ضمن مرتكزات الرؤية في «الأداء والتعامل والحضور».

فرع التميز الاقتصادي:

المركز الوطني للتنافسية «تيسير»

نظير جهوده في اختيار 45 مشـروعا وفرصة جديدة في المنطقة وفقا لموقعها الجغرافي والميزانية الإجمالية والإطار الزمني للتنفيذ إضافة إلى فرص العمل المتوقعة التي سيتم توليدها.

فرع التميز الثقافي:-

وقف لغة القرآن بجامعة الملك عبدالعزيز: تقديم مبادرات الابتكارات التقنية في استخدامات اللغة العربية التي عززت أهداف ملتقى مكة الثقافي في دورته الرابعة تحت شعار «كيف نكون قدوة بلغة القرآن» التي تسعى إلى إيجاد موارد مالية ثابتة تحقق الاستدامة للمبادرات ودعم مشاريعها التي تعزز هوية المجتمع العربي وتحافظ على لسانه وتحميه من مخاطر العولمة اللغوية.

فرع التميز الاجتماعي:

مبادرة «ثقة» بمديرية السجون بالمنطقةتستهدف نزلاء السجون وتأهيلهم للاندماج في المجتمع وتعزيز الثقة بقدراتهم وإمكاناتهم قبل الإفراج عنهم على مراحل عدة تتضمن التأهيل والتدريب والتشغيل والتوظيف ويتم تنفيذها بمساندة القطاعين العام والخاص ضمن المسؤولية الاجتماعية

فرع التميز البيئي:-

استراتيجية الحج والعمرة الخضراء وهي مشروع ريادي يهدف إلى المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة من خلال إطلاق عدد من المبادرات والمؤشرات لتعزيز الوعي البيئي لدى ضيوف الرحمن وتطوير عمليات التجميع والفرز للنفايات واستثمارها من خلال صناعة التدوير.

فرع التميز العلمي والتقني:

مركزا عبدالله بخش للتميز في الرعاية الصحية للكلى وأمراض القلب للأطفال بجامعة الملك عبدالعزيز

نظير الجهود المبذولة بتقديم الخدمة الطبية التخصصية عالية المستوى، إضافة لما يقدمانه من خدمات مجتمعية وطبية وعلمية بأداء متميز ودور فعال في خدمة المجتمع.