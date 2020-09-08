شكرا لقرائتكم خبر أمير الباحة يوجه باستصلاح وادي بيدة لزيادة إنتاج الرمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود أمس الأول، مهرجان الرمان في نسخته التاسعة، الذي نظمته جمعية الرمان التعاونية بالمنطقة بمقرها في مفرق بيدة بمحافظة القرى.

وأكد أمير الباحة أن مهرجان الرمان من المهرجانات الرئيسة في المنطقة، ويتم التركيز عليه والعمل في كل عام على تطويره، مشيرا إلى أن إقامة المهرجان في مفرق بيدة جاء تلبية لطلب المزارعين ليكون بالقرب منهم، ومن أجل راحتهم وتكون منتجاتهم متوافرة.

وبين أنه ينظر للرمان أكثر من كونه مهرجانا، حيث سيشهد في المستقبل تطويرا أكبر وبشكل منظم من صناعة تجميعية، مؤكدا أن هناك دراسة لجعل الرمان إحدى الميزات الرئيسة للمنطقة.

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وأضاف بأنه جرى توجيه أمانة المنطقة والجمعية التعاونية بالعمل على استصلاح الوادي المحيط لمزارع الرمان بما يحقق زيادة في الإنتاج والتوسع في زراعته.

وقال في رده على سؤال حول الإجراءات المتبعة للجنة العليا لرصد ومتابعة التعديات على أملاك الدولة بالمنطقة «نحن في الباحة منذ سنوات حريصون على ألا يكون هناك تعد على الأراضي الحكومية أو أراضي الدولة، ووجهنا خلال الاجتماع الذي عقد أخيرا بمنع أي تعديات وسرعة إزالتها إن وجدت».

وأشار إلى أنه جرى بحث موضوع الأراضي المستثمرة من قبل الجهات الحكومية، حيث ستكون هناك جولات إذا استثمرت أولا، مؤكدا أن الباحة مقبلة على عمل منظم ويتطلب ذلك جاهزية جميع الأراضي للاستثمار.