«الاتصالات» تدعم ملتقى مكة بتدريب 1000 موظف و700 جهاز لوحي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفاعلت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مع حملة «تعلم عن بعد» التي صاحبت انطلاق ملتقى مكة الثقافي «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي»، الذي أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل الأسبوع الماضي، من خلال تدريب 1000 من موظفي وطلاب الجامعات والباحثين عن عمل، إلى جانب دعم تمكيني لـ10 رواد أعمال من خلال حزمة خدمات فنية وتقنية تصل في إجمالها إلى مليون ريال، وتقديم 700 جهاز لوحي بما يعادل 400 ألف ريال لحملة «تعلم عن بعد» من خلال شركاء الوزارة في مبادرة كلنا عطاء. وأوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة أن هذا الإسهام يأتي دعما من الوزارة لحملة «تعلم عن بعد» التي صاحبت انطلاق الملتقى بهدف دعم إدارات التعليم لتوفير أجهزة ذكية وشرائح إنترنت للطلاب والطالبات من ذوي الدخل المحدود في مدن وقرى وهجر المنطقة. مجالات نوعية للتدريب تشمل: إنترنت الأشياء

الروبوتات

الذكاء الاصطناعي

أمن المعلومات

علم البيانات

إدارة قواعد البيانات

تحليل الأعمال

إدارة مشاريع الاتصالات والتقنية

التجارة الالكترونية

الخدمات البريدية واللوجستية

هندسة الشبكات

البرمجيات

تطوير الويب والتطبيقات

تصميم وتطوير الألعاب

مراكز الاتصال

تشغيل وصيانة الاتصالات وتقنية المعلومات

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