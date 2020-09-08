ضبط باعة جائلين ومباسط عشوائية في أحياء مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في البلديات الفرعية خلال حملة موسعة أمس باعة جائلين مخالفين في الساحات والشوارع العامة، وطبقت لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحقهم. وأسفرت الجولة عن مصادرة 5 مباسط عشوائية مخالفة بالشوارع العامة لبيع العصائر والمرطبات.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت حملة على الباعة الجائلين بمواقع متفرقة في مكة المكرمة، بهدف القضاء على الظواهر السلبية ومنع المباسط العشوائية والحد من انتشارها، كما جهزت وكالة البلديات عددا من اللجان الميدانية المتخصصة للمحافظة على أعلى مستويات الإصحاح البيئي، ويجري العمل على تسليم المصادرات والبضائع الصالحة للجمعيات الخيرية للاستفادة منها.

كما واصلت الأمانة جولاتها الميدانية في نطاق بلدية الشوقية الفرعية للحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقا للأنظمة واللوائح المتبعة، وأسفرت الجولات عن إيقاف عدد من الباعة الجائلين المخالفين في الساحات والشوارع العامة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

إلى ذلك نفذت وكالة البلديات ممثلة ببلدية العتيبية الفرعية التابعة للأمانة جولة رقابية على محال بيع المواد الغذائية ضمن نطاق البلدية؛ للتأكد من سلامة الأغذية وتطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية.

وأكد رئيس البلدية المهندس مصطفى عيد، استمرار تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال المراقبين الميدانيين، ومراقبة محال بيع المواد الغذائية للحفاظ على الصحة العامة، مشددا على ضرورة تجديد التراخيص البلدية، والالتزام بلائحة وزارة الشؤون البلدية والقروية.

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من جهة أخرى واصلت الأمانة أعمال صيانة الأرصفة والطرق والبلدورات المتكسرة والمتهالكة في عدد من المواقع بمكة المكرمة، بمشاركة إدارة تشغيل وصيانة الطرق.

وكثفت الأعمال الميدانية لمعالجة الأرصفة المتهالكة داخل الأحياء السكنية والشوارع الرئيسة بنطاق بلدية المعابدة؛ لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

فيما استمرت جهود الأمانة في منطقة الشرائع وجدولة أعمال الصيانة لرفع مستوى أداء كفاءة الطرق وإصلاح التشققات الأرضية الناتجة عن هطول الأمطار في الأحياء السكنية والشوارع العامة.

مخالفات بمحال بيع المواد الغذائية: