حملات رقابية على مرافق الأغذية بالطائف

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وأوضحت الأمانة أن المخالفات التي رصدت شملت سوء أماكن التحضير، وتدني بيئة العمل، إضافة إلى عرض منتجات تظهر عليها علامات التلف والفساد، وسارعت الفرق الرقابية إلى توجيه الأنشطة المخالفة لتصحيح المخالفات وتجنب تكرارها، وذلك للحفاظ على صحة المستهلك وضمان سلامة المنتجات.
وتكثف الفرق الرقابية في11 فرعا ومكتبا للخدمات البلدية بالطائف وضواحيها أعمال متابعة الأنشطة الغذائية من خلال الجولات المسائية والصباحية والتي تتجاوز 260 جولة تفتيشية يوميا.
وأشارت الأمانة إلى أن وكالة البلديات الفرعية تابعت الأنشطة التي تكررت مخالفاتها وتعاملت معها وفق الأنظمة والتعليمات، حيث جرى إغلاق عدد من الأنشطة لحين معالجة الملاحظات والتأكد من اتباعها للتعليمات.
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