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مكافحة المخدرات تطور برامجها التوعوية بملتقى افتراضي

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- بواسطة أيمن الوشواش - بمشاركة نخبة من المختصين والمهتمين في مجال المكافحة والعلاج والوقاية من المخدرات، نظمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أمس، عبر الاتصال المرئي، ملتقى علميا بعنوان «مواجهة المخدرات تطلعات مستقبلية - تجارب الوقاية من المخدرات».

ويهدف الملتقى إلى تنفيذ وتطوير البرامج التوعوية الوقائية ضد المخدرات في ظل ظروف التقدم التقني، والتطرق إلى تأثير جائحـة (كوفيـد 19) فـي علاج الإدمـان وتطوير تقديم المشورة والتوجيه لحالات التعاطي بما يناسبها، وبما يتوافق مع طبيعة المشكلة من خلال تطبيقات ووسائل التقنية الحديثــة أو مواقــع التواصل الاجتماعي لأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، إضافة إلى تفعيل أوجه التعاون في مجال مكافحة المخدرات مع القطاعات الحكومية والأهلية، ومواكبة التشريعات القانونية لتداعيات تنامي آفة المخدرات.

وتسعى الأمانـة العامـة فـي اللجنـة الوطنيـة لمكافحـة المخـدرات لتسـخير كل قدراتها لاستكمال برامجها الوقائيـة لعام 2020 م ضمن خطتهـا التنفيذية في رفع مستويات المعرفة والمهارات، وتبادل الخبرات مــن خـلال المناشط التفاعلية التي تزيد من قـوة عمليات مواجهـة مشـكلة المخدرات والمؤثـرات العقلية، بما يحقق غايات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.

أهداف الملتقى:

  • تنفيذ وتطوير البرامج التوعوية الوقائية
  • التطرق إلى تأثير جائحـة كورونا فـي علاج الإدمـان
  • تطوير تقديم المشورة والتوجيه لحالات التعاطي بما يناسبها
  • تفعيل أوجه التعاون مع القطاعات الحكومية والأهلية
  • مواكبة التشريعات القانونية لتداعيات تنامي آفة المخدرات
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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