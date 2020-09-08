شكرا لقرائتكم خبر تغريم مطاعم وإغلاق محال مخالفة في حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها 122.379 جولة رقابية ‏خلال الأشهر التسعة الماضية، على عدد من ‏محلات المواد الغذائية ومحلات الخضار والفواكه والمطاعم.

وأغلقت خلال الجولات التي نفذها ‏192 مراقبا ‏عددا من المحلات لعدم وجود تراخيص، وغرمت بعض المطاعم لعدم ‏النظافة وسوء التخزين وصادرت مواد منتهية الصلاحية.‏

وبلغت الجولات الرقابية ‏447 جولة يومية، والإشعارات 8118 إشعارا خلال الحملة المنفذة، ‏وتم كذلك إغلاق 2856 محلا، ومصادرة 8685 كجم من المواد الغذائية وإصدار6641 شهادة صحية‏‏. ‏

من الجولات الرقابية: