شكرا لقرائتكم خبر تغريم مطاعم وإغلاق محال مخالفة في حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأغلقت خلال الجولات التي نفذها 192 مراقبا عددا من المحلات لعدم وجود تراخيص، وغرمت بعض المطاعم لعدم النظافة وسوء التخزين وصادرت مواد منتهية الصلاحية.
وبلغت الجولات الرقابية 447 جولة يومية، والإشعارات 8118 إشعارا خلال الحملة المنفذة، وتم كذلك إغلاق 2856 محلا، ومصادرة 8685 كجم من المواد الغذائية وإصدار6641 شهادة صحية.
من الجولات الرقابية:
- 447 جولة يومية
- 8118 إشعارا خلال الحملة
- إغلاق 2856 محلا
- مصادرة 8685 كجم من المواد الغذائية
- إصدار6641 شهادة صحية
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