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خزن استراتيجي للغذاء لمساندة قطاع الإعاشة في مكة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أنهت طائفة متعهدي الإعاشة بالعاصمة المقدسة أعمال مركز الخزن الاستراتيجي للغذاء بمكة المكرمة، وذلك لخدمة ومساندة قطاع الإعاشة في الحج والعمرة، بطاقة استيعابية تصل إلى مليوني وجبة مسبقة التجهيز.

وأوضح رئيس الطائفة أحمد الشريف لـ»مكة» أن إنشاء الخزن الاستراتيجي جاء بمبادرة من القطاع، واعتمد من قبل الجهات ذات العلاقة، حيث تتولى تشغيله شركات متخصصة في مجال الإعاشة، لتقديم الوجبات في حالات الطوارئ سواء في موسم الحج أو العمرة.

وأضاف أن تحديات عدة كانت تواجه قطاع الإعاشة في موسم الحج كانقطاع الكهرباء مثلا في المشاعر المقدسة، وما يترتب عليه من تجهيز لوجبات الحجاج في تلك الظروف، دفعت القطاع إلى إيجاد بديل جاهز يساند الشركات من خلال الخزن الاستراتيجي بحيث يضمن توفير وجبات لضيوف الرحمن دون أي تأخير وبجودة عالية.

الخزن الاستراتيجي للغذاء:

  • يستوعب مليوني وجبة
  • مساحته: 6000 م2
  • 3500 م2 لمرحلة تخزين الوجبات
  • 2500 م2 لتسخين الوجبات
  • أسطول من السيارات لنقل الوجبات
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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