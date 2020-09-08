شكرا لقرائتكم خبر إتلاف 1900 كجم مواد غذائية فاسدة بخميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتلفت إدارة صحة البيئة التابعة لوكالة الخدمات ببلدية محافظة خميس مشيط خلال الأسبوع الماضي 1900 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، وذلك ضمن الحملات الرقابية على أسواق المحافظة.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالبلدية بدر القرني، أنه رصدت مخالفات في 53 منشأة تجارية أغلقت منها 4 منشآت، وذلك بعد تنفيذ 269 جولة ميدانية لمراقبي البلدية خلال أسبوع واحد، إضافة إلى سحب وفحص 74 عينة غذائية بمختبر البلدية.

وتنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلا عن مخالفة انتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات النظامية المعمول بها، وغيرها من المخالفات.