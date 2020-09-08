، "الوهيبي": التعليم في السعودية يمرُّ بنقلة نوعية ومستمرة ستسهم في تطويره وتقدُّمه ،

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أكد حمد بن ناصر الوهيبي، المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، أن التعليم في السعودية يمرُّ بنقلة نوعية ومستمرة، ستسهم في تطويره وتقدُّمه في المستقبل القريب. وقال: "لا نتوقع أن تكتمل هذه النقلة دون صعوبات وتحديات، تحتم علينا مواجهتها، وإيجاد الحلول الآنية والمستقبلية لها؛ لذا دوِّنوا أحداثكم اليومية في نقولات التعليم النوعية؛ فسنذكرها مستقبلاً للأجيال القادمة".
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة التعليم الإلكتروني، بحضور مديري مكاتب التعليم في المنطقة؛ وذلك لمتابعة التقارير الميدانية، والجهود المقدَّمة لدعم قادة المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب وأولياء أمورهم في رحلة التعليم عن بُعد عبر "منصة مدرستي" والمنصات المساندة.
وأضاف: "نعيش في السعودية تطورًا في جميع المجالات والقطاعات، والتعليم ليس بعيدًا عن مواكبة ذلك؛ فالتقنية في التعليم لم تعد جزءًا كما في الماضي، بل العمود الفقري له، من خلال شراكة حقيقية بين المسؤول والمعلم والطالب وولي الأمر لتحسين منصاتنا التعليمية؛ حتى يكون كل بيت من بيوت الوطن منبرًا تعليميًّا وتربويًّا وإرشاديًّا، وصناعة أجيال متقاربة تقنيًّا، كما هي في الواقع".
وأهاب "الوهيبي" بمديري المكاتب التعليمية للعمل والاستثمار الأمثل لمنصة مدرستي التعليمية خاصة، والتعليم عن بُعد عامة، لإيجاد علاقة قوية ومرنة بين المنزل والمدرسة غير مرتبطة بالمكان والزمان. مؤكدًا أن التحديات الحالية "وقتية"، وهناك لجان كثيرة من جميع قطاعات الإدارة لمعالجتها.
ودعا المدير العام للتعليم في منطقة الرياض أولياء الأمور إلى المشاركة في نهضة التعليم، مع توافر الرقابة الرشيدة التي تساعد على توجيه أبنائهم وبناتهم، والإسهام في بناء الوطن، ونقله إلى مراتب متقدمة متسلحين بالعلم والمعرفة. مشددًا على أن "تعليم الرياض" أنشأت لجنة للتعليم الإلكتروني لدعم 4700 مدرسة لاستثمار التقنية، ومواجهة التحديات.
وانطلق اليوم الثلاثاء 20/ 1/ 1442هـ بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض البرنامج التدريبي "توظيف برنامج مايكروسوفت تيمز في التعليم" للمعلمين والمعلمات، الذي يستمر إلى الثلاثاء المقبل.
من جهته، أوضح علي الغامدي، المتحدث الرسمي بـ"تعليم الرياض"، أن البرنامج يهدف إلى تحقيق أفضل مستويات الأداء التدريسي لمعلمي ومعلمات الإدارة للاستفادة من منصة مدرستي، بما يحاكي الواقع، ويتيح عددًا أكبر من بدائل التعليم، ووسائل قياس أداء الطلاب.
وأشار "الغامدي" إلى أن التسجيل متاح لجميع المدارس ومكاتب التعليم للبنين والبنات عبر بوابة الرياض التعليمية من تبويب التدريب -تدريب تقنية المعلومات. مضيفًا بأن موعد البرنامج سيكون من الساعة السابعة حتى التاسعة مساء.
08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442 08:56 PM
تدريب معلمي الرياض على توظيف "مايكروسوفت تيمز" في الدراسة"الوهيبي": التعليم في السعودية يمرُّ بنقلة نوعية ومستمرة ستسهم في تطويره وتقدُّمه
أكد حمد بن ناصر الوهيبي، المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، أن التعليم في السعودية يمرُّ بنقلة نوعية ومستمرة، ستسهم في تطويره وتقدُّمه في المستقبل القريب. وقال: "لا نتوقع أن تكتمل هذه النقلة دون صعوبات وتحديات، تحتم علينا مواجهتها، وإيجاد الحلول الآنية والمستقبلية لها؛ لذا دوِّنوا أحداثكم اليومية في نقولات التعليم النوعية؛ فسنذكرها مستقبلاً للأجيال القادمة".
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة التعليم الإلكتروني، بحضور مديري مكاتب التعليم في المنطقة؛ وذلك لمتابعة التقارير الميدانية، والجهود المقدَّمة لدعم قادة المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب وأولياء أمورهم في رحلة التعليم عن بُعد عبر "منصة مدرستي" والمنصات المساندة.
وأضاف: "نعيش في السعودية تطورًا في جميع المجالات والقطاعات، والتعليم ليس بعيدًا عن مواكبة ذلك؛ فالتقنية في التعليم لم تعد جزءًا كما في الماضي، بل العمود الفقري له، من خلال شراكة حقيقية بين المسؤول والمعلم والطالب وولي الأمر لتحسين منصاتنا التعليمية؛ حتى يكون كل بيت من بيوت الوطن منبرًا تعليميًّا وتربويًّا وإرشاديًّا، وصناعة أجيال متقاربة تقنيًّا، كما هي في الواقع".
وأهاب "الوهيبي" بمديري المكاتب التعليمية للعمل والاستثمار الأمثل لمنصة مدرستي التعليمية خاصة، والتعليم عن بُعد عامة، لإيجاد علاقة قوية ومرنة بين المنزل والمدرسة غير مرتبطة بالمكان والزمان. مؤكدًا أن التحديات الحالية "وقتية"، وهناك لجان كثيرة من جميع قطاعات الإدارة لمعالجتها.
ودعا المدير العام للتعليم في منطقة الرياض أولياء الأمور إلى المشاركة في نهضة التعليم، مع توافر الرقابة الرشيدة التي تساعد على توجيه أبنائهم وبناتهم، والإسهام في بناء الوطن، ونقله إلى مراتب متقدمة متسلحين بالعلم والمعرفة. مشددًا على أن "تعليم الرياض" أنشأت لجنة للتعليم الإلكتروني لدعم 4700 مدرسة لاستثمار التقنية، ومواجهة التحديات.
وانطلق اليوم الثلاثاء 20/ 1/ 1442هـ بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض البرنامج التدريبي "توظيف برنامج مايكروسوفت تيمز في التعليم" للمعلمين والمعلمات، الذي يستمر إلى الثلاثاء المقبل.
من جهته، أوضح علي الغامدي، المتحدث الرسمي بـ"تعليم الرياض"، أن البرنامج يهدف إلى تحقيق أفضل مستويات الأداء التدريسي لمعلمي ومعلمات الإدارة للاستفادة من منصة مدرستي، بما يحاكي الواقع، ويتيح عددًا أكبر من بدائل التعليم، ووسائل قياس أداء الطلاب.
وأشار "الغامدي" إلى أن التسجيل متاح لجميع المدارس ومكاتب التعليم للبنين والبنات عبر بوابة الرياض التعليمية من تبويب التدريب -تدريب تقنية المعلومات. مضيفًا بأن موعد البرنامج سيكون من الساعة السابعة حتى التاسعة مساء.
، "الوهيبي": التعليم في السعودية يمرُّ بنقلة نوعية ومستمرة ستسهم في تطويره وتقدُّمه ،
المصدر : الخليج 365
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