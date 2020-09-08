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نقلت "رويترز" عن مصادر في وزارة الدفاع التركية، اليوم (الثلاثاء)، أن المحادثات التي كان من المقرر عقدها بين مسؤولين أتراك ويونانيين في مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بشأن كيفية تفادي حدوث تصعيد عسكري بين البلدين في شرق البحر المتوسط، أرجئت يومين إلى العاشر من سبتمبر/أيلول.
وذكرت المصادر أن اللجنة العسكرية للحلف طلبت التأجيل.
وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، قد صرح في الأسبوع الماضي بأن الدولتين العضوين في الحلف اتفقتا على إجراء محادثات لتفادي وقوع حوادث وسط نزاع متصاعد بينهما حول امتداد الجرف القاري لكل منهما ومطالبهما المتعارضة بشأن احتياطيات الطاقة المحتملة في البحر المتوسط.
08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442 08:37 PM
تتمحور حول تفادي التصعيد العسكري
نقلت "رويترز" عن مصادر في وزارة الدفاع التركية، اليوم (الثلاثاء)، أن المحادثات التي كان من المقرر عقدها بين مسؤولين أتراك ويونانيين في مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بشأن كيفية تفادي حدوث تصعيد عسكري بين البلدين في شرق البحر المتوسط، أرجئت يومين إلى العاشر من سبتمبر/أيلول.
وذكرت المصادر أن اللجنة العسكرية للحلف طلبت التأجيل.
وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، قد صرح في الأسبوع الماضي بأن الدولتين العضوين في الحلف اتفقتا على إجراء محادثات لتفادي وقوع حوادث وسط نزاع متصاعد بينهما حول امتداد الجرف القاري لكل منهما ومطالبهما المتعارضة بشأن احتياطيات الطاقة المحتملة في البحر المتوسط.
، حلف الأطلسي يؤجل المحادثات بين تركيا واليونان ،
المصدر : الخليج 365
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