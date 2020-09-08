محمد بن مسعود - الدمام - خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سجل العراق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 4894 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 269578 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 68 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 7657، فيما سُجلت 3465 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 206324 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 55597 إصابة؛ منهم 505 في العناية المركزة.العراق فيروس كورونا الجديد العراق: 4894 إصابة جديدة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-08 سجل العراق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 4894 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 269578 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 68 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 7657، فيما سُجلت 3465 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 206324 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 55597 إصابة؛ منهم 505 في العناية المركزة. Advertisements 08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442 07:24 PM خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سجل العراق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 4894 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 269578 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 68 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 7657، فيما سُجلت 3465 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 206324 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 55597 إصابة؛ منهم 505 في العناية المركزة. ، العراق: 4894 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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