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شكرا لمتابعة خبر عن التعليم: 25 مليون شخص زاروا منصة "مدرستي" خلال أسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):كشفت وزارة التعليم عن إحصائيات الدخول والاستخدام لمنصة مدرستي في المدارس الحكومية؛ حيث بلغ إجمالي عدد زوار المنصة في الأسبوع الأول من العام الدراسي نحو25 مليون.
وبينت الإحصائيات الصادرة اليوم إلى ارتفاع عدد الزوار خلال الأسبوع الحالي، حيث بلغت يوم أمس 36 مليون، فيما بلغ عدد الزوار اليوم 41 مليون.
وأكدت الوزارة أن هذه الإحصائيات تعكس دعم القيادة لأبنائها وبناتها لاستكمال تعليمهم عن بُعد، كما تُظهر حجم المشاركة والتفاعل بين الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات؛ بتعاون من أولياء الأمور.
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