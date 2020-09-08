شكرا لمتابعة خبر عن صورة تاريخية لخادم الحرمين في عمر الـ10 سنوات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): أظهرت صورة تاريخية نادرة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله" وهو في سن الـ10 سنوات. أظهرت صورة تاريخية نادرة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله" وهو في سن الـ10 سنوات. وأوضح حساب "تاريخ آل سعود"، أنه تم التقاط الصورة في ينبع عام 1364هـ الموافق 1945 م.

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