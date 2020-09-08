شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للملك سعود "ولي العهد آنذاك" في العراق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أظهرت صورة نادرة، الملك سعود، رحمه الله، حين كان وليا للعهد في العراق سنة ١٩٣٦م.

وظهر في الصورة الملك سعود، رحمه الله، وهو يقف بجانب وزير الخارجية العراقي ناجي الأصيل.