شكرا لمتابعة خبر عن 4 حالات تحرمك من مكافأة نهاية الخدمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حدد نظام العمل حالات تتسبب في حرمان الشخص من مكافأة نهاية الخدمة، ومنها الاستقالة قبل إكمال سنتين من العمل، والغياب 30 يوما متقطعة في السنة.

وهناك حالات أخرى تؤدي للحرمان من الشخص من المكافأة ومنها الفصل أثناء فترة التجربة، والغياب المتواصل بدون عذر لمدة 15.