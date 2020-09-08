شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شابة تحترف في أقدم المهن "صناعة الخزف" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

احترفت شابة سعودية في أقدم المهن " صناعة الخزف "، حيث كان لديها شغف لتعلم حرفة يدوية والاحتراف فيها.

وقالت الشابة لقناة " الإخبارية " : في2016 كان عندي شغف أن اجرف أكثر من حرفة ووجدت لديها هواية في حرفة الخزف، وجربتها في جدة وكان حب من أول لمسة.

وأضافت : كنت أبحث على أسم بسيط يفهمه الناس واختارت" عناصر " ، حيث يمر صناعة الفخار بمراحل عديدة بتشكيل الطين ثم تعرضه للنار للوصول إلى الشكل النهائي.