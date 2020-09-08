بالفيديو.. شابة تحترف في أقدم المهن "صناعة الخزف"

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):احترفت شابة سعودية في أقدم المهن " صناعة الخزف "، حيث كان لديها شغف لتعلم حرفة يدوية والاحتراف فيها.
وقالت الشابة لقناة " الإخبارية " : في2016 كان عندي شغف أن اجرف أكثر من حرفة ووجدت لديها هواية في حرفة الخزف، وجربتها في جدة وكان حب من أول لمسة.
وأضافت : كنت أبحث على أسم بسيط يفهمه الناس واختارت" عناصر " ، حيث يمر صناعة الفخار بمراحل عديدة بتشكيل الطين ثم تعرضه للنار للوصول إلى الشكل النهائي.
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