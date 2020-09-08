شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار غزيرة على محافظة الطائف (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الثلاثاء، جريان السيول في عشيرة شمال الطائف، إثر هطول الأمطار الغزيرة.
وحذر المركز الوطني للعمليات الامنية في وزارة الداخلية، من هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف.
وأكد المركز على ضرورة الابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية.
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