شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الأمير وليد بن بدر يخرج من المستشفى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

خرج الأمير وليد بن بدر بن سعود، من المستشفى، على خلفية إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ نحو شهر.

ونشر الأمير وليد بن بدر، صور له في سيارته بعد الخروج من المستشفى، معلقًا: " اللّهمّ لك الحمد والشكر ".

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من جانبه، علّق الامير عبدالرحمن بن مساعد، قائلًا : " الحمدلله على سلامتك حفظك الله وعافاك ولا أراك مكروهًا " .