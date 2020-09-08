وزير الصحة يوقف طبيب جلدية عن مزاولة المهنة

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): قرّر الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة، إيقاف طبيب جلدية عن مزاولة المهنة لتجاوزه اختصاصه وممارسة الجراحة التجميلية بدون ترخيص. قرّر الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة، إيقاف طبيب جلدية عن مزاولة المهنة لتجاوزه اختصاصه وممارسة الجراحة التجميلية بدون ترخيص. وأهابت وزارة الصحة، بالممارسين الصحيين الالتزام بنص الفقرة (ب) من المادة التاسعة من نظام مزاولة المهن وعدم تجاوز الاختصاص الطبي، حيث تصل العقوبات إلى غرامة مالية وسحب الترخيص والسجن.

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