شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تحذر: أمطار وسحب رعدية على عدة مناطق بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مناطق المدينة المنورة والعيص وبدر ووادي الفرع وينبع، من سوء الأحوال الجوية. حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مناطق المدينة المنورة والعيص وبدر ووادي الفرع وينبع، من سوء الأحوال الجوية. وأوضحت الهيئة، بأن الإنذار المبكر بدأ اليوم الثلاثاء في الساعة الواحدة "13" وسينتهي الإنذار في الساعة الثامنة "20"، حيث تمثل التحذير في تساقط الأمطار وتكون السحب الرعدية. وتابعت الهيئة بأن السحب الرعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مستوى الرؤية.

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