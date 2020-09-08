«تنظيم الكهرباء» تحدد المدة الزمنية لوصول التيار بعد السداد

أكدت أنه يحق للمستهلك تعويض مالي..
أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء المدة الزمنية لوصول التيار الكهربائي من تاريخ يوم السداد؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلًا: «عندي مشكلة طالب عداد كهرباء من أكثر من 5 أشهر وكل مره اتصل بشركة الكهرباء يفيدون بأن المشروع يحتاج إلى تغذية، ولم تصل الخدمة حتى الآن».
ورد الحساب الرسمي لهيئة تنظيم الكهرباء على موقع «تويتر»، قائلًا: «نفیدك بأن موعد وصول التیار یتم بعد 30 یوم عمل من تاریخ السداد، ویحق لك الحصول على تعویض مالي إذا تأخر مقدم الخدمة في إیصال الخدمة لمدة تزید على 40 یوم عمل».
وأضاف: «إذا لم تقتنع بنتيجة الشكوى التي توصلت لها الهيئة، فبإمكانك التقديم مباشرة إلى لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء».
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