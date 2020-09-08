«الصحة»: تسجيل 781 إصابة وجديدة بكورونا.. وتعافي 623 حالة.. ووفاة 30 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 623 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 298246 حالة.

وأوضحت «الصحة»، أنه تم تسجيل 781 حالة إصابة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الحالات إلى 322237 حالة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه تم تسجيل 30 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا إلى 4137 حالة.

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