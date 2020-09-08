بالصور.. مستشفيات وزارة الدفاع تستقبل 67 ألف مراجع للعيادات الحرارية

استقبلت مستشفيات القوات المسلحة أكثر من 67 ألف مراجع من خلال العيادات الحرارية (Fever Clinics) التي خصصت لاستقبال وخدمة من يشعر بأعراض فيروس كورونا من منسوبي وزارة الدفاع وذويهم، وقد تم تحويل ما يقل عن 2.5% من إجمالي عدد المراجعين فيما بلغ عدد المسحات التشخيصية أكثر من 46 ألف مسحة تشخيصية، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي.

تجدر الإشارة إلى أن العيادات الحرارية موزعة في عدد من مراكز وعيادات طب الأسرة والمجتمع بمستشفيات القوات المسلحة بمختلف مناطق المملكة بواقع 52 عيادة، وتهدف إلى تخفيف الضغط على أقسام الطوارئ بالمستشفيات.

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