وزير الصحة يوقف طبيب جلدية مخالفًا لمزاولة المهنة

بعد ممارسة الجراحة التجميلية دون ترخيص

أوقف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، طبيب جلدية عن مزاولة المهنة؛ وذلك لتجاوزه اختصاصه وممارسة الجراحة التجميلية دون ترخيص. وقال الحساب الرسمي لوزارة الصحة، عبر موقع «تويتر»: «وزير الصحة يوقف طبيب جلدية عن مزاولة المهنة لتجاوزه اختصاصه وممارسة الجراحة التجميلية دون ترخيص». وأضاف: «الصحة تهيب بالممارسين الصحيين الالتزام بنص الفقرة (ب) من المادة التاسعة من نظام مزاولة المهن وعدم تجاوز الاختصاص الطبي، حيث تصل العقوبات إلى غرامة مالية وسحب الترخيص والسجن» Advertisements اقرأ أيضًا: لتصويره مناطق حساسة للمرضى بعد إجرائه عمليات تجميل لهم.. وزير الصحة يوقف طبيبًا عن مزاولة المهنة وزير الصحة يستعرض خطط تطوير القطاع الصحي في محافظة العلا

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