وزارة الصحة تعلن آخر حصيلة تفصيلية للتعافي من كورونا بالمدن والمحافظات

تصدّرت مكة المكرمة قائمة المدن السعودية في حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد، مسجلة شفاء 58 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 298246 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة الفيروس وحتى الآن.

وجاءت تبوك وجدة معًا في المرتبة الثانية مسجلين شفاء 40 حالة في كل منهما، وتم تعافي (26 في المدينة المنورة 26 في الرياض 25 في الحجرة 23 في الهفوف 18 في الطائف 17 في بريدة 17 في بيشة 14 في حائل 13 في القطيف 13 في المبرز 12 في الدمام 11 في حفر الباطن 11 في الخفجي 10 في نجران 10 في أبوعريش 10 في الظهران).

كما تعافى (9 في القنفذة 9 في المذنب 9 في بللسمر 8 في الأسياح 8 في يدمة 7 في سكاكا 7 في صامطة 7 في صبيا 7 في الليث 6 في جازان 6 في ينبع 6 في عيون الجواء 6 في شرورة 6 في النعيرية 5 في عرعر 5 في أبها 5 في عفيف 5 في الجبيل 5 في بلجرشي 4 في السليل 3 في خليص 3 في المحاني 3 في مليجة 3 في الخرمة 3 في البدع 3 في القريات 3 في الأرطاوية 3 في القريع 3 في الجفر 3 في البشائر).

في حين تعافى 2 في الحرجة 2 في العيدابي 2 في الخبر 2 في الرس 2 في بقيق 2 في محايل 2 في تبالة 2 في الكامل 2 في البدائع 2 في خيبر 2 في رفحا 2 في القويعية 2 في المزاحمية 2 في البكيرية 2 في فيفا 2 في الريث 2 في وادي الدواسر).

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وأخيرًا تعافى (1 في الشعبة 1 في رفائع الجمش 1 في تنومة 1 في عريعرة 1 في ثار 1 في البرك 1 في أحد رفيدة 1 في العارضة 1 في الدرب 1 في الباحة 1 في خميس مشيط 1 في المجمعة 1 في الدلم 1 في رابغ 1 في الزل في 1 في عنيزة 1 في المندق 1 في السليمي 1 في المخواة 1 في رياض الخبراء 1 في الحناكية 1 في مهد الذهب 1 في أحد المسارحة 1 في تثليث 1 في العقيق 1 في تربة 1 في طبرجل 1 في دومة الجندل 1 في تمير 1 في مركز حدود الحديثة 1 في الخرج 1 في رجال المع 1 في أضم 1 في قرية العليا 1 في راس تنورة).

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، تسجيل 623 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 298246 حالة، وأوضحت «الصحة»، أنه تم تسجيل 781 حالة إصابة جديدة بكورونا؛ ليصل إجمالي الحالات إلى 322237 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 30 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا إلى 4137 حالة.

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