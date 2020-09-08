النيابة العامة تحدد ضوابط الصيد.. وتشدد: السلاح الناري ممنوع

شددت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، على ضرورة منع الصيد بالوسائل المحظورة كالأسلحة النارية مؤكدة شرط الترخيص.

وقالت، في تغريدة عبر حسابها بعلى موقع تويتر: لا يجوز الصيد بالوسائل المحظورة كالأسلحة النارية، ولا حيازة أسلحة صيد أو ذخيرتها دون ترخيص أو السماح للغير باستعمالها، ولو كان نتيجة إهمال.

كما أكدت النيابة العامة منع الصيد في الأماكن و الأوقات المحظورة.