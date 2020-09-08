تطرقت إلى ترخيص الأسلحة والذخيرة..
شددت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، على ضرورة منع الصيد بالوسائل المحظورة كالأسلحة النارية مؤكدة شرط الترخيص.
وقالت، في تغريدة عبر حسابها بعلى موقع تويتر: لا يجوز الصيد بالوسائل المحظورة كالأسلحة النارية، ولا حيازة أسلحة صيد أو ذخيرتها دون ترخيص أو السماح للغير باستعمالها، ولو كان نتيجة إهمال.
كما أكدت النيابة العامة منع الصيد في الأماكن و الأوقات المحظورة.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة تحدد ضوابط الصيد.. وتشدد: السلاح الناري ممنوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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